SANA (AA) - Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmalara sahne olan Yemen'de, milyonlarca kişinin "iki günde sadece bir öğün yemek yiyebildiği" belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, BM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yemen'de milyonlarca kişinin, iki günde sadece bir öğün yemek yiyebildiğine" dikkati çekti.
Grande, "8,4 milyon Yemenli, bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilemiyor. Bir çoğu iki günde bir öğün yemek yiyebiliyor. Bir çok aile de haftada ancak iki öğün yemek bulabiliyor." ifadelerini kullandı.
Yemen'in batısındaki Hudeyde'deki sağlık ve alt yapı hizmetlerini hedef alan hava saldırıları nedeniyle ilde kolera vakalarının görüldüğüne işaret eden Grande, ülkede sivillerin yüzde 75'inin insani yardıma muhtaç olduğunu kaydetti.
Grande ayrıca, dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını Yemen'de tüm tarafların, çatışmalara son vererek, sorunlara siyasi çözüm bulması gerektiğinin altını çizdi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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