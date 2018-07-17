"Milyonluk Kuş" 17 Ağustos'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Ufuk Özkan ve Gökçe Özyol'un paylaştığı "Milyonluk Kuş" adlı komedi türündeki film, 17 Ağustos'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Hayal Aslanzade'in üstlendiği filmin senaryosunu Tevekkül T Mehreliyev kaleme aldı.

Filmin oyuncu kadrosunda ise, Özkan ve Özyol'un yanı sıra, Mehtap Bayri, Müşfiq Şahveriyev, Dilara Aliyeva yer alıyor.

Çekimleri Bakü'de 4 haftada tamamlanan filmin şarkısını Behzat Gerçekler yönetimindeki ENBE Orkestrası hazırladı.

Filmin müziklerinde ise besteci Resan Mehreliyev'in imzası bulunuyor.

Yapımcılığını Yılmaz Çiftçi'nin gerçekleştirdiği filmin konusu ise özetle şöyle:

"Lüks otellerin birinde şoför olarak çalışan Hakkı, kendisine verilen son görevi başarıyla sonuçlandırıp gelecek hafta terfi ettirilme niyetindedir. Hakkı, yurt dışından özel davet edilmiş bir mimarı karşılamak için havaalanına gittiğinde, polis tarafından aranmakta olan bir kuş hırsızını mimar sanarak yanlışlıkla arabasına alır. Böylelikle restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi bir heykel, yanlışlıkla kuş hırsızına emanet edilmiş olur. Hakkı, bu andan itibaren sabırsız eşi Sevda, oteldeki amansız rakibi Bayram ve tarihi heykele zarar vermiş olan 'davetsiz' misafiriyle baş etmek ve kontrolden çıkmış olan işleri rayına oturtmak zorundadır."

