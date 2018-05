Milyonluk tazminat kazanan 2 madenci, tek kuruş alamadı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesinde, 11 yıl önce yerin 350 metre altında kömür madeninde dinamit patlatılması sırasında meydana gelen kazada, Ali Kandemir (38) iki gözünü, İdris Sarıkaya (45) da iki ayağını kaybetti. İki işçinin, Ermenek'te 18 işçinin yaşamını yitirdiği facianın yaşandığı madenin de sahibi olan Uyar Ailesi'ne ait firmaya açtıkları dava, yılan hikayesine döndü. Madencilerden İdris Sarıkaya 2011 yılında sonuçlanan davada 126 bin TL, Ali Kandemir ise 2015 yılında karara bağlanan davada 1 milyon 76 bin TL almaya hak kazandı. Ancak iki madenci de şirketin sürekli isim değiştirmesi nedeniyle tek kuruş tahsil edemedi.

Soma'da, 31 Temmuz 2007 tarihinde Azyak Kömür Madencilik firmasına bağlı kömür ocağında, yerin 350 metre altında dinamit patlatılması sırasında 5 işçi yaralandı. Madencilerden İdris Sarıkaya'nın iki ayağı sakat kaldı, gözlerinden yaralanan Ali Kandemir ise görme yetisini tamamen kaybetti.

Kandemir ve Sarıkaya, Ermenek'te 18 işçinin yaşamını yitirdiği facianın meydana geldiği madenin de sahibi olan Uyar Ailesi'nin işlettiği firmaya karşı 2008 yılında hukuk mücadelesi başlattı. İşçilerden İdris Sarıkaya'nın Ankara 19'uncu İş Mahkemesi'nde açtığı dava, 2011 yılında sonuçlandı. Mahkeme, Azyak firmasının 126 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Karar, Yargıtay tarafından onandı.

MAHKEME, MİLYONLUK TAZMİNATA HÜKMETTİ

İşçilerden 1 çocuk babası Ali Kandemir ise Ankara 13'üncü İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemenin kararıyla 2011 yılının Kasım ayında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Ali Kandemir için yüzde 100 oranında göremediği raporu verildi. Ancak firma avukatları, oranın yüksek olduğunu gerekçe gösterip, rapora itiraz etti. Aynı rapor tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu, ilk raporu, onayladı, yüzde yüz ağır engelli raporu verdi. Dava, 2015 yılının Haziran ayında sonuçlandı. Mahkeme, yasal faizleri hariç olmak üzere şirketin Ali Kandemir'e 1 milyon 76 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

FİRMA İSİM DEĞİŞTİRDİ, PARASINI ALAMADI

Her iki madenci de firmanın isim ve aynı aileden kişilerce el değiştirmesi nedeniyle mahkeme kararlarına rağmen tazminatlarını alamadı. Madencilerin tazminat alacaklarının tahsili için mahkeme kararlarının Ankara 27'nci İcra Dairesi'ne gönderildiği, ancak henüz tek kuruş tahsilatın yapılmadığı belirtildi.

AĞIR ENGELLİ OLARAK YOKLUK İÇİNDE YAŞIYORLAR

Hala mahkeme harçlarını ödemek için çektiği kredinin taksitlerini ödediğini belirten Ali Kandemir, "Kazanın ardından hayatta kalmayı başardıktan sonra hukuk mücadelesi verdik. 11 yıldır bir sonuç alamadık. Davalar sırasında şirketin olmadık baskılarına maruz kaldık. Ben 1 milyon 76 bin TL tazminat almaya hak kazandım. Bir tek kuruş bile para alamadım. Şimdilerde aldığım malulen emeklilik maaşım da kredi borçlarıma gidiyor. İki gözüm görmez şekilde güçlükle yaşamımı sürdürüyorum. Lütfen elimizden tutulsun ve yardım edilsin. Hakkımız olan parayı istiyoruz. Kendi kaderimizle başbaşa bırakıldık. Biz bir kaza yaşadık ve bunlar başımıza geldi. Çok mu zor bize sahip çıkılması? Suçumuz alınterimizle çalışmak mıydı? Ben bir an önce sesimizin duyulmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme kararının uygulanmasını beklediklerini söyleyen İdris Sarıkaya ise "Yıllardır biz bu sürecin acısını yaşıyoruz. Firmalar sürekli yeni yöntemler deneyip, bize hak ettiğimiz tazminatı vermiyorlar. Adeta patlamanın ardından ölmediğimiz için cezalandırıldık. Bizim sesimiz de duyulsun. Bize yardım eli uzatılsın. Hakkımız verilsin. Tek istediğimiz bu. Malulen emeklilik için verilen maaşlarımızın hemen her lirası, kredi borçlarına gidiyor. Çok zor koşullarda yaşamak zorunda bırakıldık" diye konuştu.