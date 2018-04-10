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Mimar Sinan'ın eserleri turizm rotasıyla anlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Özdemir: - "Güzel bir turizm rotası hazırlanmış. Projenin, Edirne'ye gelen turist sayısının artmasında ve Mimar Sinan'ın eserlerinin tanıtılması konusunda çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" "Dünyada mimarlık fakültelerinde okuyan her mimar adayı, Edirne'deki mimari eserleri, Selimiye'yi görmeli ve yaşamalı. Eğer Selimiye'yi görmediyse, yaşamadıysa ve anlamadıysa, mimarlık eğitimi anlamında tam eğitim almış bir mezun diyemeyiz"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, Mimar Sinan'ın eserleri üzerinden hazırlanan turizm rotasına ilişkin, "Güzel bir turizm rotası hazırlanmış. Projenin, Edirne'ye gelen turist sayısının artmasında ve Mimar Sinan'ın eserlerinin tanıtılması konusunda çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TURİNG) iş birliğiyle, Trakya'daki Mimar Sinan eserleri üzerinde hazırlanan turizm rotası "Mimar Sinan'ın İzinde, Bir Payitahttan Diğerine Yolculuk" projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Mimar Sinan'ın eserleriyle ilgili farkındalık oluşturmak ve Trakya için alternatif turizm rotası meydana getirmek amacıyla TRAKYAKA ve TURİNG tarafından oluşturulan yeni turizm rotası ile ilgili projenin tanıtımı Selimiye Camisi bahçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, hazırlanan turizm rotasının Mimar Sinan'ın eserlerinin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Edirne'nin Osmanlı mimarisinin tüm izlerini taşıdığını söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Edirne'nin hem tarih hem de kültür anlamında dünyadaki yeri tartışılmaz. Ben şuna inanıyorum, dünyada mimarlık fakültelerinde okuyan her mimar adayı Edirne'deki mimari eserleri, Selimiye'yi görmeli ve yaşamalı. Eğer Selimiye'yi görmediyse, yaşamadıysa ve anlamadıysa mimarlık eğitimi anlamında tam eğitim almış bir mezun diyemeyiz. Oluşturulan proje de çok önemli. Güzel bir turizm rotası hazırlanmış. Edirne'ye gelen turist sayısının artmasında ve Mimar Sinan'ın eserlerinin tanıtılması konusunda çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz bu projenin. Edirne'ye gelen insanların kentte daha fazla konaklamasını ve Edirne'nin mimari değerlerinden daha fazla faydalanmasını sağlayacak olan bir proje. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi ile Edirne'ye bir mücevher hediye ettiğini belirtti.

Selimiye'nin Edirne'nin tacı olduğunu dile getiren Gürkan, "Mimar Sinan en muhteşem eserini bu kentte yaparak, Edirne'yi adeta gelecek yüzyılların da vazgeçilmez bir başkenti yapmıştır. Koca Sinan'ın vakfettiği hünerli elleriyle yaşama geçirdiği 375 eserin her biri çok önemli. Ama her biri bir tarafa Selimiye bir tarafa. Nereden bakarsanız bakın hayran olacağınız ve bir daha dönüp bakmaya kıyamayacağınız muhteşem bir eser." diye konuştu.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Sinan'ın eserlerini en iyi şekilde anlatan bir rota hazırladıklarını belirterek, "İnşallah İstanbul'a gelen turistlerimizin Çatalca'dan başlayarak Edirne'ye ulaşmasını, Edirne'ye gelen turistlerin de aynı hat üzerinden İstanbul Çatalca'ya kadar gitmesini amaçlıyoruz. Böylece, gelen turistler Mimar Sinan'ın eserlerinin tümünü görme şansına sahip olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

TURİNG Başkanı Dr. Bülent Katkak da hazırlanan rotanın bölge turizmine önemli katkı sunacağını kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suphi Saatçi de Mimar Sinan'ı anlattı.

Sinan'ın dünya mimarisine eşi benzeri olmayan eserler bıraktığını belirten Saatçi, Sinan'ın mimarlık kadar aynı zamanda mühendisliğinin de çok üst seviyede olduğunu ifade etti.

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Edine Valisi Günay Özdemir Edirne Mimar Sinan Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin turizm rotası

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