HABER

Mimar Sinan’ın izinde, bir payitahttan diğerine yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı ve TURİNG işbirliğiyle hayata geçirilen ve Trakya Bölgesi’ndeki Mimar Sinan eserleri üzerinde hazırlanan turizm rotası Edirne’de görücüye çıktı.Trakya Kalkınma Ajansı’nın paydaşlarıyla işbirliği içerisinde yürüttüğü "Mimar Sinan’ın izinde, bir payitahttan diğerine yolculuk” isimli projesiyle Trakya Bölgesi’nde turizm potansiyelinin ve çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.İlk olarak Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserleri özelinde gerçekleştirdiği çalışmanın devamı olarak tasarlanan, "Mimar Sinan’ın izinde, bir payitahttan diğerine yolculuk" projesi, İstanbul ve Trakya Bölgesi’ndeki Mimar Sinan eserlerini kültür, tarih ve mimariye ilgi duyan yerli ve yabancı turistlerle buluşturuyor.Trakya Kalkınma Ajansı’nın Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuyla yapmış olduğu projeyle muhtelif zamanlarda Mimar Sinan tarafından Trakya’da inşa edilen 28 eser yeni bir perspektiften ele alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı ve TURİNG işbirliğiyle hayata geçirilen ve Trakya Bölgesi’ndeki Mimar Sinan eserleri üzerinde hazırlanan turizm rotası Edirne’de görücüye çıktı.
Trakya Kalkınma Ajansı’nın paydaşlarıyla işbirliği içerisinde yürüttüğü "Mimar Sinan’ın izinde, bir payitahttan diğerine yolculuk” isimli projesiyle Trakya Bölgesi’nde turizm potansiyelinin ve çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.
İlk olarak Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserleri özelinde gerçekleştirdiği çalışmanın devamı olarak tasarlanan, "Mimar Sinan’ın izinde, bir payitahttan diğerine yolculuk" projesi, İstanbul ve Trakya Bölgesi’ndeki Mimar Sinan eserlerini kültür, tarih ve mimariye ilgi duyan yerli ve yabancı turistlerle buluşturuyor.
Trakya Kalkınma Ajansı’nın Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuyla yapmış olduğu projeyle muhtelif zamanlarda Mimar Sinan tarafından Trakya’da inşa edilen 28 eser yeni bir perspektiften ele alındı. Mimari ve tarih uzmanlarınca oluşturulan envanter listesinde, külliyeler, camiler, hamamlar, köprüler ve çarşılar yer alıyor.
Çalışmalar neticesinde grupları gezdirecek olan rehberler için rehber el kitabı ve seyahat severler için rota anlatım kitabının yanı sıra rotayı gösteren bir harita oluşturuldu. Ayrıca rota tanıtım faaliyetleri kapsamında Güney Kore ve Japonya’dan gelen turizmciler ve gazetecilere yönelik tanıtım gezileri de düzenlendi. Bu süreçte İstanbul Rehber Odası işbirliğinde 40’a yakın rehbere proje hakkında eğitim verildi.

Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
Sokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyorSokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyor
Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı!Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.