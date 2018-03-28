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Mimarlardan Bozbey’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:13 | Son Güncelleme

Göreve yeni seçilen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaklaşık bir ay önce yapılan seçimle belirlenen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetimini makamında ağırladı.

Mimarlardan Bozbey’e ziyaret

Göreve yeni seçilen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaklaşık bir ay önce yapılan seçimle belirlenen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetimini makamında ağırladı. Oda Başkanı
Ömer Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyelerini Halk Evi’nde kabul eden Başkan Bozbey, öncelikle yeni yönetime başarı dileklerini ifade etti. Başkan Bozbey, mimarları birer sanatçı gibi gördüğünü vurgularken, akademik odaların kent yapılanmasında önemli rol oynadığının altını çizerek, “Mimarlık aslında bir sanattır. Bir mimarın ortaya çıkartacağı yapı yıllar sonrasına taşınacaktır. Biz kurum olarak akademik odalarla her zaman iş birliğine hazırız. Hatta kararlarımızda katılımcılık esasını benimsediğimiz için, akademik odalarla bu açıdan da fikir alış verişini önemsiyoruz. Bir kentin geleceği için bütün kent yöneticileri odalarla birlikte hareket etmelidir” dedi.
TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin de Başkan Bozbey’e çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni yönetim olarak kent adına üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyleyen Şahin, doğru projelere katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

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