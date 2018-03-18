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Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliğine başvuran olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin eğitim-öğretim hayatına başlaması için alınması gereken üç öğretim üyesi için ikinci kez çıkılan ilana başvuru olmadı.Adıyaman’ın Besni İlçesinde binası Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan Mimarlık Fakültesinin eğitim-öğretime başlayabilmesi için gerekli olan en az üç öğretim üyesinin alınması için Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 12 Ocak 2018 tarihinde çıkılan ilana başvuru olmaması üzerine 9 Şubat 2018’de yeniden ilana çıkıldı.

Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliğine başvuran olmadı

Adıyaman Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin eğitim-öğretim hayatına başlaması için alınması gereken üç öğretim üyesi için ikinci kez çıkılan ilana başvuru olmadı.
Adıyaman’ın Besni İlçesinde binası Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan Mimarlık Fakültesinin eğitim-öğretime başlayabilmesi için gerekli olan en az üç öğretim üyesinin alınması için Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 12 Ocak 2018 tarihinde çıkılan ilana başvuru olmaması üzerine 9 Şubat 2018’de yeniden ilana çıkıldı. Çıkılan ikinci ilana da uygun başvuru olmadı. Mimarlık Fakültesi binası inşaatında incelemelerde bulunan Dekan Prof. Dr. Murat Aydın, binanın bitme aşamasına geldiğini ancak hoca bulunamamasından dolayı Mimarlık Bölümüne 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacağını dile getirdi.
Dekan Prof. Dr. Aydın, "Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün gayretleri ile YÖK’ten aldığı üç öğretim üyeliği için ikinci kez çıkılan ilana da başvuru olmaması bizi üzmüştür. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki çıkılan ikinci ilana da başvuru yapılmadığından kadrolar boş kalmış ve fakültemiz önümüzdeki yıl da eğitim-öğretime başlama fırsatını kaçırmıştır. Temennimiz Besni’ye yapılan bu yatırımların boşa gitmemesi, heba olmaması için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün ve Besnililerin gayretleriyle en kısa sürede Mimarlık alanında doktora yapmış üç öğretim üyesi bulunarak Mimarlık Fakültesinin eğitim-öğretime başlamasıdır” ifadelerini kullandı.
Erdemoğlu Holding tarafından yapımı tamamlanacak olan binanın 2018-2019 eğitim-öğretim yılında işletme bölümü ile tekstil mühendisliği bölümlerine öğrenci alınması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliğine başvuran olmadı

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