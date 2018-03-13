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Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 07:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yüreğini yakan İran'daki uçak kazasının acı detayları ortaya çıkıyor. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşe yazısında, İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran'ın, eşi Hüseyin Başaran'a "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim" dediğini aktardı.

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden, Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'da düşmesi facia ile sonuçlanmıştı. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenilmişti.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Mine Başaran ve 7 arkadaşının ailesinin, Başaran çiftinin evinde taziyeleri kabul ettiğini belirtti.

Cankurt, Hüseyin Başaran'ın, "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki" diye sürekli tekrarladığını ifade etti. Beril Başaran'ın, ilk uçakla İran'a gittiğini ve eşi Hüseyin Başaran'a "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" dediğini belirten Cankurt, ancak Beril Başaran'ın, yasal işlemler sebebiyle, kızı Mina'yı alamadan geri döndüğünü ifade etti.

'KIZIM BENİ ÇAĞIRIYOR'

Cankurt'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış. Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi. Kendi şirketlerine ait uçakla gittikleri için Mina'nın arkadaşlarının da sorumluluğunu üstlenen Hüseyin Başaran, 'Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki' diye sürekli tekrarlıyormuş. Bütün gece gözyaşları içinde evde taziyeleri kabul eden anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş. Beril Hanım eşine; 'Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal' demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri döndüğünü öğrendim. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış."

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bizim medya, kazada ölen zengin cocuğuna gösterdiği ilgiyi, keşke fakir fukara müslümanın şehit evladına da gösterebileydi.
yeter ama şu haberden ya
Allah Rahmet Eylesin acının ayrımı olmaz.
çok zor, Allah kimseye evlat acısı vermesin.
çok zor bir durum benim anlamadığım arabistan nere iran nere türkiye nere
Zengine her yer yan komşu. ALLAH rahmet eylesin zor gerçekten evlat acısı.
UÇAK DÜŞMÜŞ BABA NEDEN BİZİMKİ DEMİŞ DEMEKKİ ZENGİNLİK BUYMUŞ
Allah sabır versin.
ne olucak şimdi
Yine mi baş sayfada bu haber arkadaş !! Tamam Allah rahmet eylesin hepsine ama benim şehit olan kardeşlerimi bu kadar haber yapmadınız be !! Belki onların da annesi evladını 1 ay sonra evlendirecekti, belki onların da annesi "oğlum beni çağırdı, onu oradan alıp ben kendim getireceğim" demişti.. Bir de sadece "taziyeleri evinde kabul etti" yazsanız daha iyi olur "kemer country" ye gerek yok..
acı acıdır seviyeyi düşürmeden yorum yapın nur içinde yatsınlar
Evlat acısı zor Allah kimsenin başına vermesi ama zengin olması bir insanı daha kıymetli daha bir önemli olması anlamına gelmez. Kimin çocuğu olduğu yada ne şekilde yaşamını yitirdiği değil, ne için yaşadığı ve ne için öldüğü daha önemli olmalı. Vatan, Bayrak, İman, Namus gibi değerler için kanını, canını seve seve feda etmiş fidanlar, yiğitler ve onları yetiştirenler daha fazla ilgiyi hak ediyor.
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