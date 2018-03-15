Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait özel jetin, İran’ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirmişti. İran’dan askeri kargo uçağıyla dün İstanbul’a getirilen 10 cenaze Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren Beril Gebeş’in cenazesi ise henüz Türkiye’ye gönderilmedi. Kazada hayatını kaybedenlerden bazıları bugün toprağa verildi..
Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde son yolculuklarına uğurlandı. Zeynep Coşkun'un ise Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle toprağa verileceği öğrenildi.
MİNA BAŞARAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Mina Başaran'ın cenazesini, annesi, kardeşi ve nişanlısı Murat Gezer, Kozlu Mezarlığı'ndan teslim aldı. Mina Başaran'ın acılı nişanlısı Murat Gezer, nişanlısının tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Gezer, cenaze aracına konulan tabutu eliyle sevdi. Daha sonra Mina Başaran'ın cenazesi törenin düzenleneceği camiye götürüldü.
Cenaze namazında Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran, nişanlısı Murat Gezer, Burcu Gündoğar Urfalı’nın eşi Sinan Urfalı, annesi Gonca Dadıki, babası Haluk Gündoğar ile Sinem Akay’ın annesi Gamze Akay ve babası Çetin Akay taziyeleri kabul etti.
Mina Başaran'ın tabutunun üzerine nişanlısı tarafından pembe güllerle kaplı "Murty'n" yazılı çiçek buketi konuldu.
Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı ise eşinin şalının bir an olsun boynundan çıkarmadı.
Baba Hüseyin Başaran kızının tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Murat Gezer, nişanlısının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın bazı yakınları tabuta sarılarak ağladı.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü. Cenazeler omuzlarda cenaza aracına konuldu. Mina Başaran'ın naaşı Göktürk Mezarlığı'na , Sinem Akay'ın ve Burcu Gündoğan Urfalı'nın cenazeleri ise Edirnekapı Mezarılığı'na götürüldü.
JASMIN BARUH SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Baruh, cenaze töreninin ardından burada toprağa verildi.
AYŞE AND VE ASLI İZMİRLİ'YE VEDA
Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.
Bu yaz evlenmeyi planlayan Aslı İzmirli'nin tabutuna beyaz tülbent örtüldü.
Aslı İzmirli'nin tabutunun başında da annesi annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli bekledi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Her iki arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından da Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.
KUĞU BOYUNLU KIZLARI İÇİN DUYGULANDIRAN MESAJ
Öte yandan And ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilan ise dikkat çekmişti. Duygulandıran ilanda, "Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu 11 Mart 2018 tarihinde geldiği melekler diyarına melek olarak geri döndü. Aylin, Bülent ve Berfin'in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem'in kuze, Fatma'sının ilk göz ağrısı, Mert'in pırlantası AYŞE'MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz..." denilmişti.
PİLOT TULUMU TABUTUN ÜSTÜNE SERİLDİ
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Kuvvet'in naaşı, Üçler Mezarlığı gasilhanesinden alınarak Hacıveyis Camisi'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabuta, mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine dönmesi beklenen Kuvvet'in giyeceği pilot tulumu serildi.
Bu sırada Kuvvet'in annesi Emine Umman ve ablası İlknur Kuvvet Çelik ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Kaptan pilot Melike Kuvvet'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, 3. Ana Jet Üs Harekat Komutanı Albay Mete Kuş'un yanı sıra Melike Kuvvet'in meslektaşları, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde ders verdiği öğrencileri, ailesi ve yakınları katıldı.
LİANA HANANEL KALMA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
İran’daki uçak kazasında hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Liana Hananel Kalma, Ulus Musevi Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, Hananel Kalma’nın eşi, babası ve bazı yakınları fenalık geçirdi. Fenalık geçirenler diğer yakınlarının yardımıyla mezarlıktan çıkartılarak araca bindirildi.
İran’daki uçak kazasında hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Liana Hananel Kalma için Ulus Musevi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Ulus Musevi Mezarlığı’nda düzenlenen törene, Hananel’in eşi Erol, kızı Sieena, annesi Lizet, babası Mişel Kalma, kardeşi İzzet, yakın akrabaları, arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı mezarlık çevresinde zırhlı polis araçlarının yanı sıra özel harekat polisleri de konuşlandı. Cenazeye katılan yüzlerce kişi, mezarlığın dışına kadar taştı. İlahilerin okunması ve dua edilmesinin ardından Hananel Kalma’nın tabutu omuzlara alınarak toprağa verildi.
BABASI, EŞİ VE BAZI YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Öte yandan, cenaze töreni sonrası katılanlar mezarlıktan çıkmaya başladı. Üzgün oldukları görülen arkadaşları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Yoğunluk nedeniyle törene katılanlar uzun kuyruk oluştururken, mezarlık görevlilerinin uyarıyla katılımcıların çıkması sağlandı. Dağılım olduğu esnada Hanane Kalma’nın eşi Erol, babası Mişel, annesi Lizet ve bazı yakınları da içeride fenalık geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi ve babası yakınları tarafından mezarlıktan çıkartılarak araca bindirildi.
TABUTA GELİN DUVAĞI KONULDU
İran’da jet kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki Eda Uslu tabutunun üzerine konulan gelin duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı.
İran hava sahasında düşen jetin içerisinde hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu (41) Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Cami’nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye, Uslu’nun kardeşleri Ela ve Ercan’ın yanı sıra annesi Bedia Uslu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Anne Bedia ve kardeşler namaz öncesinde tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Bir ara fenalık geçiren anneye ilk müdahale hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yakınları ise namaz öncesi tabut başında dua okudu.
Eda Uslu’nun tabutunun önüne ailesi tarafından fotoğrafı konuldu. Tabutun üstüne ise bekar olan Uslu için gelin duvağı yerleştirildi.
Kılınan namazın ardından Eda Uslu’nun cenazesi defnedilmek üzere Hadımköy Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze namazına katılan onlarca kişilik kalabalık havadan da görüntülendi.
"ORAYI KENDİM İÇİN ALDIM AMA KIZIMI KOYACAĞIM?"
Mina Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek. Kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanıbaşına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.
NİŞANLISI GAZETEYE BÖYLE İLAN VERDİ
İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.
Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.
PİLOT KUVVET’İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya’ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı’nda annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvvet’in cenazesi, daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK’dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniylede özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet’in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi. Kuvvet’in cenazesi, öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii’de kılanacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedildi.
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