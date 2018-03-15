Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait özel jetin, İran’ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirmişti. İran’dan askeri kargo uçağıyla dün İstanbul’a getirilen 10 cenaze Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren Beril Gebeş’in cenazesi ise henüz Türkiye’ye gönderilmedi. Kazada hayatını kaybedenlerden bazıları bugün toprağa verildi..

Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde son yolculuklarına uğurlandı. Zeynep Coşkun'un ise Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle toprağa verileceği öğrenildi.