MİNA BAŞARAN VE ARKADAŞLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER - Mehmet İlkay ÖZER / Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK / İstanbul DHA

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Burcu Gündoğar Urfalı, Sinem Akay'nın cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne kılındı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran, nişanlısı Murat Gezer, Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı, annesi Gonca Dadıki, babası Haluk Gündoğar ile Sinem Akay'ın annesi Gamze Akay ve babası Çetin Akay taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiören ve eşi Revna Demirören, kızı Yelda Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktör Yılmaz Vural, eski TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzeçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iş ve spor dünyasından birçok isim ile aile yakınları katıldı.