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Mina başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER - Mehmet İlkay ÖZER / Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK / İstanbul DHA  İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Burcu Gündoğar Urfalı, Sinem Akay'nın cenaze namazı Ataköy 5.

Mina başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER - Mehmet İlkay ÖZER / Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK / İstanbul DHA
İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Burcu Gündoğar Urfalı, Sinem Akay'nın cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne kılındı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran, nişanlısı Murat Gezer, Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı, annesi Gonca Dadıki, babası Haluk Gündoğar ile Sinem Akay'ın annesi Gamze Akay ve babası Çetin Akay taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiören ve eşi Revna Demirören, kızı Yelda Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktör Yılmaz Vural, eski TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzeçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iş ve spor dünyasından birçok isim ile aile yakınları katıldı.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Cenaze töreninde Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer gözyaşı döktü. Baba Başaran, cenaze namazını kılınırken de gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazında Mina Başaran'ın babaannesi Şeyda Başaran'da tabutun başından sandalyede oturdu.

NİŞANLISI TABUTU TAŞIDI
Cenaze töreninin ardından, ilk olarak Sinem Akay'ın çiçeklere sarılı tabutu camiden çıkarıldı. Akay'ın tabutunu babası Çetin Akay cenaze aracına kadar taşıdı. Ardından Burcu Gündoğar Urfalı'nın tabutu çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Son olarak Mina Başaran'ın çiçeklere sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Başaran'ın nişanlısının tabutu cenaze aracına kadar taşıdığı görüldü. Mina Başaran'ın ailesi ve nişanlısı cenaze aracına binerek camiden ayrıldı.
Mina Başaran, Göktür Mezarlığı'na, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay Edirnekapı şehitliğine defnedildi.

(FOTOĞRAF)

Mina başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandıMina başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandıMina başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandıMina başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandı

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