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- MİNA BAŞARAN VE SİNEM AKAY'IN CENAZELERİ GASİLHANEDEN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

  MURAT GEZER,  NİŞANLISI MİNA BAŞARAN'IN TABUTUNU CENAZE ARACINA TAŞIDI.

MURAT GEZER, NİŞANLISI MİNA BAŞARAN'IN TABUTUNU CENAZE ARACINA TAŞIDI.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay'ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi'nden alındı. Mina Başaran'ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından alındı. Akay'ın cenazesi de yakınları tarafından alındı. Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın tabutunu cenaze aracına taşıdı.

Görüntü Dökümü:
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- Ailenin görüntüsü
- Kardeşinin görüntüsü (gri takım elbiseli)
- Nişanlısının görüntüsü
- Annesinin görüntüsü (saçı toplu)
- Murat Gezer'in tabutu taşıması
- Cenazelerin gidişi
- Detaylar

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