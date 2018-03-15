Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’den duygulandıran ölüm ilanı

İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer gazetelere" Minik kalpli meleğim. Seni çok seviyorum. Beni bekle. Murty’n "yazılı duygusal bir ölüm ilanı verdi.
İran’da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden Mina Başaran bugün Ataköy Beşinci Kısım’da ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Öte yandan Başaran’ın ailesi ile Nişanlısı Murat Gezer gazetelere ölüm ilanı verdi. Oldukça duygusal ilan veren Başaran’ın ailesi çelenk göndermek isteyenlerin çelenk yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunmasını istedi. Atatürk Havalimanı’nda nişanlısını cenazesini dün teslim almaya giden Başaran’ın Nişanlısı Murat Gezer ise Mina Başaran’ın fotoğrafıyla birlikte "Minik kalpli meleğim. Seni çok seviyorum. Beni bekle. Murty’n" yazılı bir ilan verdi.
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