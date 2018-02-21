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Minarelerden müzik yayını tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:06 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden müzik yayını yapıldı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden müzik yayını yapıldı. Farklı camilerden, farklı günlerde yapılan yayınları kaydedenler, imamları suçlarken, müftülük yetkilileri ise merkezi sistemin frekansına girildiğini söyledi. Minarelerden müzik yayını ilk olarak geçen hafta Türkmen Camii'nden yapıldı. Ezan sonrası minareden Aşık Fakir'in yazdığı, ilk kez İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Tabip sen elleme benim yaramı' türküsünü duyanlar, kulaklarına inanamadı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra bu kez de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Belediye Camii'nin minaresinden, radyodan çalındığı anlaşılan parçalar yankılandı. Sosyal medya paylaşımlarında, camilerin imamları hedef alındı. Kimi, "Hoca kendini fazla kaptırdı, ezandan sonra minareden türkü çalıyor" derken, kimi ise "Hoca radyo frekansını ayarlamaya çalışıyor" diye yorum yaptı. MÜFTÜLÜK KONUYU ARAŞTIRIYOR Konunun sürekli gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan İlçe Müftülüğü yetkilisi, "Minarelerimizden bu yayınları imamlarımızın yapması mümkün değil. Camilerimizde ezan merkezi sistem ile okunuyor. Muhtemelen telsiz frekanslarına giriliyor. Art niyetli bir girişim. Konuyu araştırıyoruz. Sistemi kuran firma ile irtibata geçtik" dedi.

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