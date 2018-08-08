Minarenin alemindeki leylek yuvası, köyün simgesi oldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Merkeze bağlı Sakarcalık Köyü'ndeki cami minaresinin aleminde 32 yıl önce yuva kurmaya başlayan leylekler, köyün simgesi haline geldi.
Osmaniye-Kadirli karayolu üzerinde bulunan Sakarcalık Köyü camisinin minaresi üzerindeki leylek yuvası yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. İlk kez 1986 yılında köye gelen ve birkaç yere yuva yapan leylekler, sonunda kendilerine köy camisinin minaresini seçerek ağaç dallarını kullanarak yuva yaptılar. Muhtar Yusuf Caner Toktaş, sadece köylüler tarafından değil yoldan geçenlerin de ilgisini çeken leylek yuvası için "Köyümüzde çok kez fırtına oldu, yağmur yağdı, bazen elektrik direkleri yıkıldı ama bu leyleklerin yuvasına hiçbir şey olmadı. Her yıl konuk edilen leylekler burada yavrularını büyütüp nesillerini sürdürüyorlar. Köyümüz artık 'Leylekli Köy' olarak biliniyor" diye konuştu.
Leyleklerin, trafo üzerine yaptıkları yuvanın trafik kazası sonrası yıkılması, ardından elektrik direği ve son olarak cami minaresine yuva yaptıklarını belirten Muhtar Toktaş, "Kuşlarımız mart aylarında gelir, ağustosun sonu gibi tekrar göçerler. Hiçbir zaman farklı yerlere gitmezler her yıl aynı yere gelmekteler. Kuşların da aynı kuşlar olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir dönem eşi olan kuş 3-4 yıl yalnız yaşadı, eş olarak yanına gelen kuşları kabul etmemişti. Şu anda bir eş edindi ve yavrularını büyütüyorlar. Minaredeki kuşları görmek için birçok yerden gelen var" diye konuştu.
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