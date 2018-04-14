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Minareye yeni külah kondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde şiddetli fırtınanın etkisi ile külahı uçan köy camii minaresinin yeni külahı yerine takıldı.Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü Camii Minaresinin şiddetli fırtınadan uçan külahının yenisinin yerine takıldığını söyleyen Köy Muhtarı Ayhan Topaloğlu, “48 metre yüksekliği bulunan minarenin yeni külahını Denizli’de yaptırdık.

Minareye yeni külah kondu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde şiddetli fırtınanın etkisi ile külahı uçan köy camii minaresinin yeni külahı yerine takıldı.
Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü Camii Minaresinin şiddetli fırtınadan uçan külahının yenisinin yerine takıldığını söyleyen Köy Muhtarı Ayhan Topaloğlu, “48 metre yüksekliği bulunan minarenin yeni külahını Denizli’de yaptırdık. Bu günde minare ustaları tarafından yerine montajı tamamlandı. Yapanlardan ve yaptırmaya yardımcı olanlara teşekkür ederim” dedi.

Minareye yeni külah kondu

Minareye yeni külah kondu

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