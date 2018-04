Mine Sultan Ünver’in Melun Canlar adlı romanı kitapçılarda yerini aldı

“Aralarında Abraham Lincoln, Elvis Presley ve Tom Hanks gibi ünlü isimlerin bulunduğu pek çok Amerikalı Melun Can var” Ünver, Melun Canlar’ın tarihini araştırırken ilginç detaylarla da karşılaştığını ifade ederek, şunları söyledi: “1571’deki İnebahtı deniz savaşında Haçlı donanmasından olan Portekizliler, Osmanlı leventlerini esir ederek forsa yapıp Brezilya’ya götürdüler. Hani Cervantes’in bize esir düştüğü ve kolunu kaybettiği savaş. Daha sonra İngiltere Kraliçesi’nin emriyle, Amiral Sir Francis Drake, leventleri Portekizliler’in elinden aldı. Kraliçe, bu sayede Osmanlı hünkarıyla iyi ilişkiler kurmayı amaçlıyordu. Yeni kıta Amerika yakınlarına geldiğinde Drake Osmanlıları, insanların yeni yerleşmeye başladığı Kuzey Amerika kıyılarına bıraktı. Bir süre sonra burada yaşamaya başlayan leventlerden 200 kadarı fidye karşılığı Osmanlı Devletine verildi. Adada kalan 300 kadar levent ise orada bulunan Kızılderili kabilelerin arasına karıştı ve ortaya Türk kanı olan yeni nesiller çıktı, daha sonra kendilerine Meluncan diyecek olan nesiller. Aralarında Abraham Lincoln, Elvis Presley ve Tom Hanks gibi ünlü isimlerin bulunduğu pek çok Amerikalı var. Konuyu bilimsel olarak ilk defa ortaya koyan ve Melun Canlar’ın lideri, sözcüsü olan kişi Meluncan Vakfı kurucusu Dr. Brent Kennedy. Kennedy ve ekibi Amerikalılardan kimilerinin Türk kanı taşıdığını ileri sürdü, DNA analizleri ile ispatladı. İngiliz tarihçi David Hakluyt ise Türk esirlerin nasıl Amerika’ya geldiğinden ve nasıl bir kısmının iade edilip bir kısmının burada kıldığından ayrıntılı bahsetti.”

“Aidiyet hissi yaratılışımızda var, insan ait olmak istiyor”

Ünver, Amerika da, Virginia Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Brent Kennedy tarafından yazılan yazılarak 1994 yılında yayınlanan “Melun Canlar, Gururlu Bir Milletin Dirilişi ve Amerika’da Etnik Bir Soyun Söylenmemiş Hikâyesi” adlı kitapla ilgili düşüncelerini, “İnsan tabiatı gereği; kim olduğu, niçin bu dünyada olduğu gibi pek çok soru sorar kendine. Aidiyet hissi yaratılışımızda var, insan ait olmak istiyor. Bu his iyi bir şey mi, yoksa bizi bölen savaşlara neden olan bir şey mi tartışılır. Fakat soy ağacı son günlerde oldukça popüler. E-devlet üzerinden hepimiz geçmişimizi soruşturuyor, kimliğimizi sorguluyoruz. Dr. Brent Kennedy de benzer bir içgüdüyle yola çıkmış ve bir bilim adamı olduğu için de hassasiyetle ve azimle araştırmış. Saygı duyuyorum” ifadeleriyle aktardı.

Melun Canların, varlıklarını duyurmaya ve iddialarını kanıtlamak için yoğun çabalar harcadıklarının da altını çizen Yazar Ünver, “Kennedy vefat ettikten sonra da Melun Canlar varlıklarını duyurmaya ve iddialarını kanıtlamak için çalışmaya devam ettiler. Devlet Bahçeli’nin Türk kurultayına ya da Amerika’da düzenlenen Türk günlerine katıldılar. Böyle bir konu insanların ilgisini çeken, merak uyandıran bir konu. Elbette taraftarı da karşı duranı da olacaktır her iddia gibi. En doğrusunu her şeyde olduğu gibi Yaradan biliyor” açıklamasında bulundu.