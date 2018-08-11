HABER

Mine'nin karnına bisikletin fren kolu saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bisiklet kullanırken düşen Mine Sude Al'ın (10) karnına gidondaki fren kolu saplandı.

Mine'nin karnına bisikletin fren kolu saplandı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bisiklet kullanırken düşen Mine Sude Al'ın (10) karnına gidondaki fren kolu saplandı. Küçük kız, karnına saplanan fren kolu ile beraber hastaneye götürüldü.
Olay, sabah saatlerinde, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Turgut Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Havuzlu site içerisinde bisikletiyle gezen Mine Sude Al, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada devrilen bisikletin gidonunda bulunan fren kolu, Al'ın karnının sol tarafına saplandı.
Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerin itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, küçük kızın karnına saplanan fren kolunu bisikletin gidonundan kesti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mine Sude Al, karnına saplanan fren parçasıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Mine'nin karnına bisikletin fren kolu saplandıMine'nin karnına bisikletin fren kolu saplandı

PARTNERYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyorYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor
Polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü, meslektaşlarına telsizden duyurulduPolisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü, meslektaşlarına telsizden duyuruldu
Erdoğan’ın çağrısı üzerine altın ve döviz bozdurdularErdoğan’ın çağrısı üzerine altın ve döviz bozdurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

En acı kutlama!

En acı kutlama!

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.