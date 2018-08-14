GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta yaşayan 65 yaşındaki Remzi Özden, atölyesinde kömürden yaptığı masa saatleri, pirinç ve alüminyumdan işlediği mini madenci heykelleriyle baba mirası dökümcülük mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Babadan kalma döküm atölyesinde 14 yaşında başladığı mesleğini yarım asrı aşkın süredir devam ettiren evli ve iki çocuk babası Remzi usta, alüminyum ve pirinçten yaptığı, elinde fener tutan mini madenci heykelleri ile kömür tozunun kalıba dökülmesiyle hazırlanan taş kömürü şeklindeki saatlerle yeraltının izlerini hediyelik eşyalara yansıtıyor. Yıllarca mutfak araç gereçleri yapan ancak son dönemde kente gelen yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken hediyelik eşyaları üreten Remzi Özden, el emeği isteyen ürünleri kalıplama, eritme, dökme, tesviye, torna, boyama gibi işlemlerden geçirerek sabırla ortaya çıkarıyor. Çalışmalarıyla kentin üretim kültürünün tanınmasına katkıda bulunan Özden, "zor ve yorucu bir iş" dediği baba mesleğini gelecek kuşakların da devam ettirmesini arzuluyor.

- "Maalesef meslekler ölüyor" Remzi Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciyken yaz tatillerinde dükkana gelmeye başladığını ve babasına yardım etmeye çalıştığını söyledi. Elinden geldiğince baba mesleğine sahip çıktığını ancak birçoğu gibi kendi mesleklerine de ilginin azaldığını belirten Özden, şöyle konuştu: "Sanat okulları mezunları da artık dökümcülük yapmıyor. Eskisi gibi pek çırak da bulunmuyor. İşi öğrenmek için gelen hemen para işine giriyor. Maalesef meslekler ölüyor. Zor bir meslek olduğundan çalışmak isteyen pek bulunmuyor. Madenci heykeli yaparak sürdürebildiğim yere kadar mesleği devam ettirmek istiyorum. Babam daha çok değişik kollarda dökümcülük yaptı. Özellikle eski mutfak eşyalarıyla ilgili işler yaptı. Döküm işi sanayinin en zor işlerinden biri. Malzemeyi alıyorsun, kalıplama, eritme, dökme, tesviye, gerektiğinde torna işi var." Özden, mesleğin yorucu olduğuna ancak her meslek gibi işin güzel yönlerinin de bulunduğuna dikkati çekerek, "Eserini bir başka yerde gördüğün zaman insan seviniyor." dedi.