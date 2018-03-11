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Minibüs dere yatağına düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:25 | Son Güncelleme

Minibüs dere yatağına düştü: 3 yaralı

Düzce'de minibüsün dereye yatağına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşova ilçesinden hareket eden Emre Günaydın idaresindeki 81 DD 393 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına düştü.

Birkaç metre yükseklikteki istinat duvarından dere yatağının taşlık kısmına çakılan minibüsün sürücüsü Günaydın ile ön tarafta bulunan Güngör Doğan ve Derya Ulaş, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kaza kırım ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan Ulaş, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derya Ulaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Düzce Gümüşova

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