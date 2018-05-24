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Minibüs iş makinesiyle çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Minibüs iş makinesiyle çarpıştı: 9 yaralı

Bolu'da bir minibüsün, arıza nedeniyle yol kenarında duran iş makinesine çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan Gerede istikametine seyreden Hüseyin Bölükbaş yönetimindeki minibüs, Çaydurt mevkisinde arıza nedeniyle yolun sol şeridinde duran Orhan Sarmaz idaresindeki greydere arkadan çarptı.

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsün, Gerede ve Yeniçağa ilçesinde görev yapan devlet memurlarını taşıdığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu D-100 Karayolu Gerede Kaza Yeniçağa

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