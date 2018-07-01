Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekke Köyü'nde Erdal Altuntaş (34) idaresindeki 29 DD 273 plakalı minibüs, park halindeki kamyona çarptı.
Araçta sıkışan sürücü Altuntaş ve yanındaki Samet Çimen (30) olay yerine çağırılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Samet Çimen, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Altuntaş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Altuntaş ve Çimen'in Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı, kazanın, nöbetten dönerken önlerine çıkan kediye ezmemek için Altuntaş'ın direksiyonu kırması sonucu meydana geldiği öğrenildi.
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