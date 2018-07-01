HABER

Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 02:37 | Son Güncelleme

Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekke Köyü'nde Erdal Altuntaş (34) idaresindeki 29 DD 273 plakalı minibüs, park halindeki kamyona çarptı.

Araçta sıkışan sürücü Altuntaş ve yanındaki Samet Çimen (30) olay yerine çağırılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Samet Çimen, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Altuntaş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Altuntaş ve Çimen'in Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı, kazanın, nöbetten dönerken önlerine çıkan kediye ezmemek için Altuntaş'ın direksiyonu kırması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?
Survivor Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?Survivor Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!

İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Survivor Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Nagihan Karadere kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Nagihan Karadere kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.