HABER

Minibüs sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:53 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kaza yapan şehir içi yolcu minibüsü şoförünün uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla incelenmek üzere saç ve kan örneği alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaza yapan şehir içi yolcu minibüsü sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiasıyla incelenmek üzere saç ve kan örneği alındı.

Alınan bilgiye göre, yolcularını bıraktıktan sonra durağa dönen Musa B. yönetimindeki 39 AB 565 plakalı yolcu minibüsü Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir evin bahçe duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendiği sürücü Musa B'nin 2 yıl önce uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Musa B'nin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla saç ve kan örneği alındı.

Alınan saç ve kan örneği incelenmek üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.

Sürücü Musa B. tedavisinin sürdüğü hastaneden kaçmak istersen polis ekiplerince yakalandı.

Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
Rusya'dan çok sert açıklama!Rusya'dan çok sert açıklama!
İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anketİstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza saç yolcu minibüsü

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.