Minibüs sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaza yapan şehir içi yolcu minibüsü sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiasıyla incelenmek üzere saç ve kan örneği alındı.
Alınan bilgiye göre, yolcularını bıraktıktan sonra durağa dönen Musa B. yönetimindeki 39 AB 565 plakalı yolcu minibüsü Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir evin bahçe duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendiği sürücü Musa B'nin 2 yıl önce uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Musa B'nin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla saç ve kan örneği alındı.
Alınan saç ve kan örneği incelenmek üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.
Sürücü Musa B. tedavisinin sürdüğü hastaneden kaçmak istersen polis ekiplerince yakalandı.
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