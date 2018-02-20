HABER

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zeytin toplamaktan gelen ve içerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Çayırköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden aynı aileden 6 kişi, akşam saatlerinde evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı. Habip Seylan (30) yönetimindeki minibüs, Çayırköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKUT ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKUT ekipleri minibüsün yuvarlandığı uçuruma inerek yaptığı kontrolde, minibüste yolcu olarak bulunan Leyla Seylan (38), Ayşe Seylan (80) ve Nimet Seylan'ın (15) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs şoförü Habip Seylan ile diğer yolcular Muhsin Seylan (32) ve Merve Seylan'ın (17) da yaralı olduğunu belirleyen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavileri burada devam ederken, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

Karaman'daki korkunç kaza kamerada! Önce adama çarptı ardından bahçeye uçtuKaraman'daki korkunç kaza kamerada! Önce adama çarptı ardından bahçeye uçtu
Bariyerlere böyle girdi! İşte feci kaza anı...Bariyerlere böyle girdi! İşte feci kaza anı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
minibüs izmir

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursalı miniklerden sınırdaki Mehmetçiğe hediye

Bursalı miniklerden sınırdaki Mehmetçiğe hediye

Adilcevaz Afrin Gazisini bağrına bastı

Adilcevaz Afrin Gazisini bağrına bastı

Bağcılar'da maskeli silahlı kuyumcu soygunu

Bağcılar'da maskeli silahlı kuyumcu soygunu

Kadroya alınmayan işçiler, AK Parti İl binası önünde eylem yaptı

Kadroya alınmayan işçiler, AK Parti İl binası önünde eylem yaptı

Maltepe'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Maltepe'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Vezirköprü’de turizmin gelişmesi için eğitildiler

Vezirköprü’de turizmin gelişmesi için eğitildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.