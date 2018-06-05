Minibüsçüler, İBB önündeki eylemini sonlandırdı

İSTANBUL (AA) - Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileriyle yaptıkları görüşmede kendilerine sorunlarının çözümü konusunda söz verildiği için eylemlerini sonlandırdıklarını söyledi.
Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun hizmete alınması nedeniyle mağdur olduklarını ve bu nedenle İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptıklarını belirten Yılmaz, belediye yetkilileriyle görüştüklerini ifade etti.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu başkanlığında Ulaşım Daire Başkanlığının Merter'deki binasında bir toplantı yaptıklarını belirten Yılmaz, "Burada bizim sorunlarımızın çözüleceği sözünü verdiler. Bir hafta sonra tekrar bizimle toplantı yapacaklar. Eğer toplantıda sorunlarımızı çözecek bir karar çıkarsa, eylem yapmayacağız. Aksi takdirde 376 aracımızla eylem yapacağız." dedi.
İBB yetkililerinin kendilerini dinlemeleri üzerine esnafın bugünkü eylemini bitirme kararı aldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bize bir söz verildiği için eylemi sonlandırdık. Bizden sonra belediyede, Genel Sekreter Yardımcısı Karaismailoğlu, daire başkanı, toplu ulaşım müdürü ve diğer yetkililer toplantı yaparak bu konuyu görüştüler. Bir hafta sonraki toplantıyı bekliyoruz."
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme
Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum