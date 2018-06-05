Minibüsçüler, İBB önündeki eylemini sonlandırdı

İSTANBUL (AA) - Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileriyle yaptıkları görüşmede kendilerine sorunlarının çözümü konusunda söz verildiği için eylemlerini sonlandırdıklarını söyledi.

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun hizmete alınması nedeniyle mağdur olduklarını ve bu nedenle İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptıklarını belirten Yılmaz, belediye yetkilileriyle görüştüklerini ifade etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu başkanlığında Ulaşım Daire Başkanlığının Merter'deki binasında bir toplantı yaptıklarını belirten Yılmaz, "Burada bizim sorunlarımızın çözüleceği sözünü verdiler. Bir hafta sonra tekrar bizimle toplantı yapacaklar. Eğer toplantıda sorunlarımızı çözecek bir karar çıkarsa, eylem yapmayacağız. Aksi takdirde 376 aracımızla eylem yapacağız." dedi.

İBB yetkililerinin kendilerini dinlemeleri üzerine esnafın bugünkü eylemini bitirme kararı aldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bize bir söz verildiği için eylemi sonlandırdık. Bizden sonra belediyede, Genel Sekreter Yardımcısı Karaismailoğlu, daire başkanı, toplu ulaşım müdürü ve diğer yetkililer toplantı yaparak bu konuyu görüştüler. Bir hafta sonraki toplantıyı bekliyoruz."

