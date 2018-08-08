Minibüse 5 büyükbaş sığdırmışlar

Adıyaman'da, polis ekiplerince durdurulan bir minibüste 5 büyükbaş kurbanlık bulundu.
Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Minibüsü kontrol eden polisler, araca sığdırılmış 5 büyükbaş hayvanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Minibüs şoförüne bin TL para cezası kesilirken, minibüs ise trafikten men edildi.
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