HABER

Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

Batman'daki kaza anı, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarınca kaydedildi

Batman'da, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayındırlık Mahallesi'nde motosikleti ile seyreden Zeki Toparlak (40), Özgürlük Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüse çarptı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Toparlak yol kenarına savruldu. Başındaki kaskı da fırlayan ve ağır yaralanan Zeki Toparlak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toparlak'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen trafik kazası, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Trump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajıTrump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajı
Demirtaş sloganları atıldı! Dikkat çeken açıklamaDemirtaş sloganları atıldı! Dikkat çeken açıklama
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiğiNe PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Kaza Motosiklet

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.