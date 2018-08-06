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Minibüste 317 şişe kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, jandarmanın durdurduğu minibüste yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 70 ve 100 cc'lik toplam 107 şişe rakı ve 210 şişe votka ele geçirildi.

Minibüste 317 şişe kaçak içki ele geçirildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, jandarmanın durdurduğu minibüste yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 70 ve 100 cc'lik toplam 107 şişe rakı ve 210 şişe votka ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Tavas'ın kırsal Medet Mahallesi'nde, piyasaya kaçak içki sürüleceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Minibüsteki aramada, bandrolsüz 9'u 100 cc'lik, diğerleri ise 70 cc'lik toplam 107 şişe rakı ve 12'si 100 cc'lik toplam 210 şişe votka ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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