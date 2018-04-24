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Minibüste tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

 ESENYURT'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.  Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görenleri şaşkına çevirdi.

Minibüste tehlikeli yolculuk

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görenleri şaşkına çevirdi.
Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak "kıl payı" geçti. O anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.

(FOTOĞRAFLI)

Minibüste tehlikeli yolculukMinibüste tehlikeli yolculukMinibüste tehlikeli yolculuk

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