Minibüste tehlikeli yolculuk

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görenleri şaşkına çevirdi.
Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak "kıl payı" geçti. O anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.
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