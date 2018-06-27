Minibüsten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

DÜZELTME - "Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek" başlıklı haberimizin 4, 5 ve 6'ncı paragraflarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un soyadı sehven "Yalçıntaş" olarak geçmiştir. Haberimizi düzelterek