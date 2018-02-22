Minibüsün çarptığı bisikletli öldü

Düzce'de bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sadullah Sürücü idaresindeki 81 FN 072 plakalı minibüs, D-100 karayolu Gümüşova İlçesi İhsaniye mevkisinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Şengür'e (78) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şengür, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, minibüs sürücüsü Sadullah Sürücü, gözaltına alındı.