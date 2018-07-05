Minibüsün çarptığı çocuk öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk öldü.
Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak'ta, Ceyhun B'nin kullandığı 34 BC 5230 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı'na (6) çarptı.
Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Odabaşı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Odabaşı'nın ölümü, ailesi ve yakınlarına büyük üzüntü yaşattı. Olayın ardından minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan küçük çocuğun kaza yerinde sedyeyle ambulansa bindirildiği sırada ağlayan annesine, "Anne üzülme, korkma, benim bir şeyim yok." dediği anlar da kameraya yansıdı.
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