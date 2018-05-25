Minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde perona yanaştırılan minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
İbrahim K. yönetimindeki 45VM472 plakalı minibüs, ilçe garajında perona yanaştığı sırada Bülent İbrahim Cüce'ye (85) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs altına kalan Cüce, olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat kurtarılamadı.
Sürücü İbrahim K, gözaltına alındı.
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