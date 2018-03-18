HABER

Minibüsün içinde bir kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Minibüsün içinde bir kişi ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de park halindeki minibüsün içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde park halindeki bir minibüsün içerisinde, yoldan geçen vatandaş hareketsiz halde birini gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi üzerine hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, hayatı kaybeden kişinin isminin Harun Akdoğan (25) olduğunu belirledi.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Akdoğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'deSon dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.