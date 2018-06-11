Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Erdal Çakantimur, arada bir gelip kaldığı arkadaşına ait eski bir minibüsün içinde ölü bulundu.

Bugün saat 15.00 sıralarında Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarda, Şükrüçavuş Mahallesi 2. Sevgi Sokak’ta uzun zamandır park halinde bulunan ve kullanılmayan 16 JH 677 plakalı eski minibüsün arka koltuğunda yaşlı bir erkeğin hareketsiz yattığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler Erdal Çakantimur’un araç içinde cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine geyen minibüs sahibi Selahattin Öz, ölü bulunan Çakantimur’un çeşitli rahatsızlıkları olduğunu bildiğini söyledi. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Çakantimur’un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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