Minibüsün motoruna giren kedi, 50 kilometre yolculuk yaptı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yolcu minibüsünün motor kısmına giren, yolculuk boyunca 4 kez durup arama yapılmasına rağmen bulunamayan İran kedisi, 50 kilometrelik yolculuğun sonunda kendiliğinden bulunduğu yerden çıktı. Yolcular ve minibüs şoförünün durumu bildirdiği Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, beraberindeki bir hayvansever ile kediyi alıp, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavisini yaptırdı. Bir hayvanseverin geçici olarak sahiplendiği kedinin sahibine ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

Bu sabah Milas'tan Bodrum'a gitmek üzere 15 yolcusu ile hareket eden yolcu minibüsünde, bir süre sonra bir kedi sesi duyuldu. Bunun üzerine minibüs şoförü yol kenarında durup, minibüsün içinde, bagajında ve motor kısmında arama yaptı ancak, kediyi bulamadı. Önce Güllük, ardında da Boğaziçi mahallelerine uğrayarak 2.5 saat süren 50 kilometrelik yolculuğunu Bodrum'da tamamlayan minibüsün şoförü yolda 3 kez daha durup, aramasına rağmen minibüsteki kedi sesinin nereden geldiğini bulamadı. Bodrum Garajı'nda yolcuların minibüsten indiği sırada gri renkteki bir kedi motor kaputunun bulunduğu bölümden kendiliğinden çıktı. Kediyi fark eden minibüs şoförü ve yolcular, su verip, sakinleştirmeye çalıştı. Ardından da durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu'ya bildirdi. Uslu, hayvansever Gülşah Ürgüplü ile Bodum Garajı'na gidip, 2.5 saat boyunca minibüsün motorunda yolculuk yapan İran kedisini teslim alıp, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan kediyi sahibi bulunana kadar hayvansever Ürgülü sahiplendi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Milas'tan Bodrum'a kadar kedi, minibüsün motorunda yolculuk yapmış. Yolda 4 kez durulmasına rağmen kediyi bulmak mümkün olmamış. Cins bir İran kedisi. Belli ki sahipli. Ama minibüsün kaputu altına ne zaman nerede girdiğini bilinmiyor. Büyük bir şans eseri, ciddi yara almamış. Sadece yaşadığı şok var. Arkadaşımız geçici olarak bakımını yapıp, kediyi sahiplenecek. Derneğimizin sosyal paylaşım sitesinden fotoğraflarını yayınlayıp, sahibini bulmaya çalışacağız. Sahibinin bize ulaşacağını düşünüyoruz" dedi.