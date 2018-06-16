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Minibüsün otomatik kapısına sıkışan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:20 | Son Güncelleme

Minibüsün otomatik kapısına sıkışan sürücü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, minibüsün otomatik kapısına sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, özel halk minibüsünün otomatik kapısında bir kişinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mustafa Sevinç olduğu öğrenilen şahsın öldüğünü belirledi.

İlk incelemede, özel halk minibüsünün şoförü olduğu belirtilen Sevinç'in hızlı bir şekilde araçtan inmeye çalıştığı sırada başının otomatik açılıp kapanan kapıya sıkıştığı tespit edildi.

Sevinç'in cesedi, otopsi için İstanbul Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
minibüs Saray Tekirdağ

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