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Minik başkandan çekirdek uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi Başkanlığı 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Namık Kemal Ortaokulu 7.

Minik başkandan çekirdek uyarısı

Kırıkkale Belediyesi Başkanlığı 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Namık Kemal Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kerem Alp Cengiz’e teslim edildi. Başkan Cengiz, parklarda yerlere çekirdek atılmaması uyarısında bulundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Kırıkkale Belediyesi Başkanlığı, Namık Kemal Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kerem Alp Cengiz’e teslim edildi. Başkan, ziyaret sırasında hazır bulunan birim amirlerine çeşitli direktifler verdi ve planladığı projeleri anlattı.
Kırıkkale’ye ismini veren Kaletepe’nin restore edilmesini isteyen başkana bu bölgenin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu himayesinde olduğu fakat belirli bölgeleri şehre kazandırmaya çalışıldığı hatırlatıldı. Son dönemde yapılan Büyük Şehir Parkı ve Şehitler Parkı gibi parkları çok beğendiğini dile getiren Başkan Cengiz, bu parkların sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.
Parkları ziyaret eden insanlara yerlere kabuklu yemiş atmanın verdiği zarar üzerinde duran Başkan Cengiz, "Bu konuda halkın bilinçlenmesi gerekli. Özellikle halk günlerinde bizzat ben gideceğim ve halkla bu konuyu konuşacağım. Çünkü iki gün sonra yine kendileri o parkları kullanıyor ve göz zevkleri bozuluyor" dedi.

Minik başkandan çekirdek uyarısı

Minik başkandan çekirdek uyarısı

Minik başkandan çekirdek uyarısı

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