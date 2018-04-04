Minik çevrecilerden, Aksoy’a ziyaret

Batman Belediyesi’nin, ana okullarda öğrencilere vermiş olduğu sabah kahvaltısı için Başkan Vekili Aksoy’a teşekkür eden minik öğrenciler, okullarının ve çevrelerinin temiz tutulması konusunda örnek bir uygulama gerçekleştirdi.

Ellerindeki dövizlerle ’Şehrimi Seviyorum Kirletmiyorum’ yazılarıyla başkanlık makamına gelen öğrencileri karşılayan Başkan Vekili Aksoy, küçük yaşlarda oluşturulan çevre duyarlılığından dolayı öğrenci ve okul yönetimine teşekkür etti. Her sabah kahvaltılarının belediye tarafından karşılanan anaokulu öğrencilerine Aksoy diş fırçası ve diş macunu hediye etti. Öğrencilerin ziyarette, çevre duyarlılığı ve sevgisi ile ilgili şiir okumaları renkli görüntülere sahne oldu.