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Minik çevrecilerden “Dünyamız Kirlenmesin” çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 17:48 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediyesi tarafından eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen atık toplama projesi, eğitim ve öğretim döneminde sona yaklaşılmasıyla proje de bitirildi.

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi tarafından eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen atık toplama projesi, eğitim ve öğretim döneminde sona yaklaşılmasıyla proje de bitirildi. Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen etkinlikle projeye en çok destek veren ilçedeki okullara ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Doğal kaynakların korunması ile ilgili önemli projelere imza atan Beyoğlu Belediyesi, 2007 yılında başlattığı atık toplama kampanyasını bu yıl da devam ettirdi. Proje kapsamında ilçede bulunan okullarda atık toplama kampanyaları düzenlendi. 15 okulun katıldığı kampanya kapsamında 825 Litre Atık Yağ ile bin 595 kg Atık Pil toplandı. Kampanyaya katılarak en fazla atık malzemeyi toplayan okullara 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen “Geri Dönüşüm Çalışmaları Ödül Töreni” ile ödülleri takdim edildi. Hasköy Sahili’nde düzenlenen etkinliği onlarca öğrenci, veli, il ve ilçe protokolü katıldı. “ATIK YAĞLARI SUYA DÖKÜNCE BALIKLAR ZEHİRLENİP ÖLÜYOR” Haliç İlköğretim Okulu öğrencisi Busenaz Çelik, projeye büyük emek vererek düzenlenen etkinlikte bisiklet almaya hak kazandı. Atık yağların çevreye büyük zararı olduğuna değinen Çelik, “Topladığımız atık yağları Haliç İlköğretim Okulu’na teslim ettik, onlar da Beyoğlu Belediyesi’ne verdi. Sularımızı kirletmemesi için atık yağları toplamalıyız. Atık yağları suya döktüğümüz zaman balıklar zehirlenip ölüyor, çevremiz kirleniyor” şeklinde konuştu. “ATIK PİLLERİ TOPRAKLARA GÖMMEYİN” 10 yaşındaki Hayal Su Aslan, atık pilleri toplayarak bisiklet kazanmaya hak kazanan minik çevrecilerden biri. Aslan, “Atık pilleri toprağa gömmeyelim. Hayvanlar zehirlenip ölebiliyor” sözleriyle de arkadaşlarına tavsiyede bulundu. ÖĞRENCİLERDEN “DÜNYAMIZ KİRLENMESİN” ÇAĞRISI Etkinliğe katılan 5 yaşındaki Ahmet Yalman’dan ise çevre kirliliğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Yalman, “Topraklar kirlenmesin, çocuklar sağlıkla büyüsün. Dünyamız kirlenmesin. Çöpleri yerlere değil, çöp kutularına atmalıyız” ifadelerini kullanarak temiz bir gelecek bırakmanın önemine vurgu yaptı. Hem bisiklet hem de tablet hediyesini alan 9 yaşındaki Ravza Nurkol ise projenin en azimli öğrencilerinden. Nurkol, “Atık pilleri topladık. Pilleri toprağa gömen insanları da gördük. Atık pilleri çuvallarla topladık” diyerek kendinden yaşça büyük olan insanların hatalarına sözcü oldu. Etkinlik ‘Hazerfan Ahmet Çelebi Galata Macerası’ adlı tiyatro oyunuyla sona erdi. Öğrenciler etkinlikten büyük keyif aldı.

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