- MİNİK DOĞUKAN ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

*5 yaşındaki çocuğun babasından emniyetteki ifadesinde çarpıcı iddialar

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de güpegündüz kaçırılan çocuk bulunarak annesine teslim edildi.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 7 Haziran'da Anne Serpil Uzer ile birlikte yürüyen 5 yaşındaki Doğukan K. güpegündüz bir otomobille kaçırılmıştı. Anne Serpil Uzer, nikahsız yaşadığı eski eşi Remzi M.K.'nın oğlunu kaçırdığını belirterek şikayetçi oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda çocuğu kaçıran Remzi M.K.'yı dün yakalayarak gözaltına aldı.

NİKAHSIZ YAŞADIĞI EŞİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek ifadesine başvurulan Remzi M.K., anne Serpil Uzer'le yaklaşık 20 yıl nikahsız birlikte yaşadıklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyledi. Otomobil bayisi bulunan Remzi M.K.'nın iddiasına göre eski eşinin kendisini dolandırarak borçlandırması üzerine ayrıldıklarını bundan sonra çocuklarını bile göstermediğini, sadece çıkarı olduğu zaman çocukları gösterdiğini söylediği öğrenildi.