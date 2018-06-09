- MİNİK DOĞUKAN ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

*5 yaşındaki çocuğun babasından emniyetteki ifadesinde çarpıcı iddialar
Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de güpegündüz kaçırılan çocuk bulunarak annesine teslim edildi.
Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 7 Haziran'da Anne Serpil Uzer ile birlikte yürüyen 5 yaşındaki Doğukan K. güpegündüz bir otomobille kaçırılmıştı. Anne Serpil Uzer, nikahsız yaşadığı eski eşi Remzi M.K.'nın oğlunu kaçırdığını belirterek şikayetçi oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda çocuğu kaçıran Remzi M.K.'yı dün yakalayarak gözaltına aldı.
NİKAHSIZ YAŞADIĞI EŞİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek ifadesine başvurulan Remzi M.K., anne Serpil Uzer'le yaklaşık 20 yıl nikahsız birlikte yaşadıklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyledi. Otomobil bayisi bulunan Remzi M.K.'nın iddiasına göre eski eşinin kendisini dolandırarak borçlandırması üzerine ayrıldıklarını bundan sonra çocuklarını bile göstermediğini, sadece çıkarı olduğu zaman çocukları gösterdiğini söylediği öğrenildi.
KABİNDEN AMELİYET YAPTIRDIM, İYİ BAKILMIYORDU İDDİASI
Baba Remzi M.K., 5 yaşındaki küçük Doğukan'ın ise kalbinden bir rahatsızlığı olduğunu, kendisinin tüm masrafları karşılayarak ameliyat ettirdiğini ve çocuğuna iyi şartlarda bakılmadığı için kaçırdığını söylediği öğrenildi. 5 yaşındaki küçük Doğukan ise annesine teslim edildi.
BABA SERBEST BIRAKILDI
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan baba Remzi M.K., Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Remzi M.K. savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbst bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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Polis Kamerası
-Baba Remzi M.K.'nın adliyeye sevk edilmesi
GÜVENLİK KAMERASI
-Kaçırılma anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Anne ve oğlundan görüntü
-Doğukan'ın oyun oynaması
-Anne ile röportaj
-Doğukan ile röportaj
-Detaylar
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