HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- MİNİK DOĞUKAN ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

  *5 yaşındaki çocuğun babasından emniyetteki ifadesinde çarpıcı iddialar   Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA  Sancaktepe'de güpegündüz kaçırılan çocuk bulunarak annesine teslim edildi.  Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 7 Haziran'da Anne Serpil Uzer ile birlikte yürüyen 5 yaşındaki Doğukan K.

*5 yaşındaki çocuğun babasından emniyetteki ifadesinde çarpıcı iddialar

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de güpegündüz kaçırılan çocuk bulunarak annesine teslim edildi.
Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 7 Haziran'da Anne Serpil Uzer ile birlikte yürüyen 5 yaşındaki Doğukan K. güpegündüz bir otomobille kaçırılmıştı. Anne Serpil Uzer, nikahsız yaşadığı eski eşi Remzi M.K.'nın oğlunu kaçırdığını belirterek şikayetçi oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda çocuğu kaçıran Remzi M.K.'yı dün yakalayarak gözaltına aldı.

NİKAHSIZ YAŞADIĞI EŞİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek ifadesine başvurulan Remzi M.K., anne Serpil Uzer'le yaklaşık 20 yıl nikahsız birlikte yaşadıklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyledi. Otomobil bayisi bulunan Remzi M.K.'nın iddiasına göre eski eşinin kendisini dolandırarak borçlandırması üzerine ayrıldıklarını bundan sonra çocuklarını bile göstermediğini, sadece çıkarı olduğu zaman çocukları gösterdiğini söylediği öğrenildi.

KABİNDEN AMELİYET YAPTIRDIM, İYİ BAKILMIYORDU İDDİASI
Baba Remzi M.K., 5 yaşındaki küçük Doğukan'ın ise kalbinden bir rahatsızlığı olduğunu, kendisinin tüm masrafları karşılayarak ameliyat ettirdiğini ve çocuğuna iyi şartlarda bakılmadığı için kaçırdığını söylediği öğrenildi. 5 yaşındaki küçük Doğukan ise annesine teslim edildi.

BABA SERBEST BIRAKILDI
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan baba Remzi M.K., Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Remzi M.K. savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbst bırakıldı.

Görüntü Dökümü
-------
Polis Kamerası
-Baba Remzi M.K.'nın adliyeye sevk edilmesi
GÜVENLİK KAMERASI
-Kaçırılma anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Anne ve oğlundan görüntü
-Doğukan'ın oyun oynaması
-Anne ile röportaj
-Doğukan ile röportaj
-Detaylar

PARTNER'Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum''Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum'
Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!
HIV virüslü çocuk, ailesiyle umreye gittiHIV virüslü çocuk, ailesiyle umreye gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.