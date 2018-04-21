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Minik doktorlar iş başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Bursa’da Özel Esentepe Hastanesi, 23 Nisan dolayısıyla geleceğin doktorlarını misafir etti.Beyaz önlüklerini giyerek, hayallerindeki doktorluk mesleğini tecrübe etme şansı bulan çocuklar, hastanenin farklı birimlerini gezip, doktorlardan bilgi alma imkânı da buldu.

Minik doktorlar iş başında

Bursa’da Özel Esentepe Hastanesi, 23 Nisan dolayısıyla geleceğin doktorlarını misafir etti.
Beyaz önlüklerini giyerek, hayallerindeki doktorluk mesleğini tecrübe etme şansı bulan çocuklar, hastanenin farklı birimlerini gezip, doktorlardan bilgi alma imkânı da buldu. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi.
Hastane Genel Koordinatörü Op. Dr. Özgür Türk, öğrencileri hastanede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Esentepe Hastanesi olarak çocuklarımızı misafir etmekten dolayı son derece mutluyuz. Her biri, ülkemizin geleceği. Yarının doktorları, hemşireleri olarak, hastanemizde sağlık personelinin sorumluluklarını ve yaşama fırsatı buldular. Bu özel günü, mutlulukla hatırlayacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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