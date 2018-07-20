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Minik Efe'nin şifası için "ağız sütü" aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Sakarya'da 1,5 yaşındayken "ependimom" tümörü teşhisi konulan 5 yaşındaki Efe, 7 kez ameliyat edilmesine rağmen sağlığına kavuşamadı - "Ağız sütü" denilen yeni doğum yapmış annelerin ilk 5 günlük sütünün Efe'deki bağışıklık sistemini güçlendirdiğini öğrenen ailesi, anneliğe ilk adımı atanlardan yardım bekliyor - Efe Can: - "Doktorlardan yardım istiyorum. Tedavi olmak ve sağlığıma kavuşmak istiyorum. Gezmek, koşup top oynamak istiyorum" - Baba Erdinç Can: - "Anne sütünün çok faydalı olduğunu, tümöre karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini öğrendik. Bu amaçla hastanedeki bir arkadaşımız yardımcı oldu ve sosyal medyada bir ay önce kampanya başlattık"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde "ependimom" tümörü teşhisi konulan 5 yaşındaki Efe Can, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için "ağız sütü" denilen, yeni doğum yapmış annelerin ilk 5 günkü sütüne ihtiyaç duyuyor.

Ailesiyle gittiği bir misafirlikte düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede "ependimom" tümörü teşhisi konulan Efe'nin, 3,5 yılda geçirdiği 7 ameliyat ve aldığı birçok kemoterapiye rağmen hastalığı ilerlemeye devam ediyor.

İlçeye bağlı Nevrin köyünde yaşayan Can ailesi, Efe'nin hastalığı sonrasında ayın yarısını hastanelerde geçiriyor.

Baba Erdinç Can (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efe'ye teşhisin konulmasının ardından günlerinin sürekli hastanede geçtiğini söyledi.

Birçok kez kemoterapi ve ışın tedavisi görmesine rağmen Efe'nin kafasındaki tümörün büyümeye devam ettiğini aktaran baba Can, "Tüm doktorlarımızdan yardım bekliyoruz. Hastanede gördüğümüz tüm hastalar evlatlarımız oldu, bu vasıtayla hayata bakış açımız çok değişti." dedi.

Efe rahatsızlanmadan önce çiftçilik yaptığını anlatan Can, oğlunun tedavi sürecinde elindeki tüm hayvanları sattığını ve maddi imkanlarının sonuna geldiğini kaydetti.

Oğlu ile ilgilenmesi nedeniyle sigortalı bir işe girip çalışma imkanının şu anda olmadığını ifade eden Can, "Efe'nin hastalığından dolayı ayın 15 günü hastanede geçiyor. Diğer günlerde de yanında kalmamız gerekiyor. Bana da çok düşkün, bir yere gittiğimizde beni istiyor. Elimizden geldiği kadar yanında duruyoruz. Hastalığı belli olduğundan bugüne kadar yorulduğumu hissetmemiştim ancak doktorumuz 'Tümör epey yayılmış, şu anda yapılacak fazla bir şey yok' dedi. Böyle olunca da bir iki hafta kendimize gelemedik. Doktorun söyledikleri insana çok ağır geliyor." şeklinde konuştu.

- "Anne sütünün çok faydalı olduğunu öğrendik"

Hastanelerde geçirdiği ameliyatlar sonrasında hastalığı bitiremediklerini ve başka arayışlara girdiklerini belirten baba Can, "Anne sütünün çok faydalı olduğunu, tümöre karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini öğrendik. Bu amaçla hastanedeki bir arkadaşımız yardımcı oldu ve sosyal medyada bir ay önce kampanya başlattık. Türkiye'nin her yerinden sütler gelmeye başladı ancak sütleri saklama ve gönderme koşulları çok önemli." dedi.

Oğlu için başarılı ameliyatlar yapan doktoruna her zaman teşekkür ettiklerini anlatan baba Can, şunları ifade etti:

"Doktorumuza çok dua ediyoruz her zaman Efe'nin yanında oldular ancak son kontrollerde aile olarak bayağı yıkıldık. Başka doktorlarımız elimizden tutar mı acaba? Hiçbir şeye geç kalmak istemiyoruz çünkü zamanla yarışıyoruz. Duacıyız hep dua ediyoruz, inşallah Efe oğluma Allah'ım şifasını verir. Yetkililerin ve doktorların elimizden tutmalarını istiyoruz. Efe'nin son iki aydır yürümesinde engel var, kardeşiyle koşup oynayamıyor. Biraz oynasa rahatsızlığından dolayı 'başım ağrıdı' diyerek koltuğa uzanıyor."

- "Yeni doğum yapmış annelerin ilk 5 günkü sütü bizim için çok önemli"

Efe'nin annesi Derya Can (26) da oğlunun hastalığı sürecinde maddi ve manevi yönden oldukça yıprandıklarını belirterek, kendi imkanlarıyla bu zamana kadar geldiklerini kaydetti.

Her dakika çocuklarının yanında olduklarını anlatan anne Can, "Çocuğumuza adadık kendimizi. O iyi olursa inşallah biz de iyi olacağız. İnşallah yardımseverlerin bu süreçte yardımlarını bekliyoruz her yönden. Hastalığının şifası neredeyse gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Efe'nin hastalığına "ağız sütü" denilen yeni doğum yapmış annelerin ilk 5 günkü sütünün iyi geldiğini öğrendiklerini belirten Can, "Yeni doğum yapmış annelerin ilk 5 günkü sütü bizim için çok önemli. Doğumdan sonraki 6 aya kadar olan anne sütlerini de koruma amaçlı verebiliyoruz. Tabii bu sütleri, sağlıklı anneler verebiliyor." diye konuştu.

Doktorlardan yardım talebinde bulunan Efe Can ise "Tedavi olmak ve sağlığıma kavuşmak istiyorum. Gezmek, koşup top oynamak istiyorum." dedi.

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