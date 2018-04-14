Uşak’ın Eşme ilçesi Güllü Köyü’nde bulunan Güllü İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Elvan Kaval, tarafından hazırlanan proje kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Çocuklara küçük yaşta doğa sevgisini vermeyi amaçlayan “Minik eller doğaya can katıyor” projesiyle öğrenciler TEMA Vakfı gönüllü üyesi oldular. Köyde yaptıkları kermesten elde ettikleri geliri TEMA Vakfı gönüllü üyesi olarak bağışta bulundular. Kermesten sonra 1. sınıf öğrencileri Okul Müdürü Hayri Ünal, öğretmenleri Elvan Kaval, ve aileleri ile birlikte köy içerisindeki alana ağaç diktiler.

Öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla projeyi hazırladıklarını kaydeden öğretmen Elvan Kaval, "Projemizde öğrenci, öğretmen ve veli el ele vererek doğaya can vermek amacı ile kermes açtık. Gelen maddi kaynağın bir kısmı ile ağaç alarak diktik. Geri kalan kısmını da TEMA’ya bağışladık. Öğrenci ve velilerimizle çok özel ve güzel bir gün geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu proje hepimiz çok mutlu etti" dedi.