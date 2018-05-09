İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları'nın çocuklarda doğru beslenme, acil durum yönetimi ve çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Minik Ellerle Güvenli Yarınlar" projesi hayata geçirildi.
İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum ve Alanya Gazipaşa’da toplam 12 okulda uygulanan projenin sonuçları Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Fatih Ergökmen Toplantı Salonu'nda paylaşıldı.
TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, 7 ülkede 18 havalimanı işleten şirketin toplumsal yarar oluşturmayı önemsediğini belirtti.
Ünlü, sahip oldukları birikimle değer kazandırdıklarını kaydederek, "Paydaşlarımızla birlikte on binlerce çalışanımız var. Bu çerçevede 'Minik Ellerle Güvenli Yarınlar' projesini hayata geçirdik. İş sağlığı, güvenliği, itfaiye, mekanik tesisat, iş yeri hekimliği bölümlerinden yöneticilerimiz projeyi hazırladı ve yürüttü. Projeye destek veren idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Geleceğimizi kuracak çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede büyümesi, sağlıklı beslenme, çevrenin korunması gibi konularda farkındalığa sahip olmalarına katkı sunabilmekten mutluyuz." diye konuştu.
TAV İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaşlı ise çocukların sağlıklı ve güvenli büyümeleri için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Aktaşlı, kamu kuruluşlarının ve okulların projeye büyük destek verdiklerini ifade ederek, "Umarım bu çalışmalar çocuklarımızın eğitimi üzerinde farkındalık oluşturur. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Projeye destek veren Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlköğretim Okulu Müdürü Halil İbrahim Eken de çocukların eğitiminde yaşayarak öğrenme modelinin uygulandığını belirtti.
Eken, ana sınıfından itibaren çocukları hayata alıştırmaya gayret ettiklerini ifade ederek, "TAV gibi dünyada birçok alanda çalışmış, kendini kanıtlamış, bilgi birikimi olan ve bunu kamusal alanda paylaşmak isteyen bir şirketin bize bu çalışmayı yapması bizi çok duygulandırdı, onurlandırdı. Projenin her basamağında da desteğimizi sürdürdük." diye konuştu.
- Tatbikat da yapıldı
Proje kapsamında TAV çalışanları havalimanı yakınlarında bulunan okullarda afet riskini, günlük hayatta çocukların fiziksel güvenliği açısından riskli olabilecek alanları değerlendirdi. Bu konuda hazırladıkları raporları okul yönetimine sundu.
Ardından öğretmen ve öğrencilere bu konuda farkındalık oluşturmak için eğitimler verildi, 1 yıl süren proje kapsamında acil durum tatbikatları da yapıldı.
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