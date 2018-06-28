Kayıp Eylül’de ipucu: Kanlı eldiven!

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Eylül, misafirlik için gittikleri Ankara’nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile oyun oynamak için evlerinden çıktı.

En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’den bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekibi tarafından havadan ve karadan yapılan arama çalışmasında küçük kızın izine rastlanılmadı.

POLİS KANLI ELDİVENİ BULDU

Arama çalışmaları devam ederken, Yağlıkara ailesinin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi H.K. gözaltına alındı. Çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K.’nın evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, otomobilinin arka koltuklarının kısa süre önce yıkandığı belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre; koltukta ve eldivende yapılan kriminal incelemede, alınan DNA örneğinin Eylül’ün babasından alınan örnekle örtüşmesi üzerine Uğur K. tutuklandı. Dün tutuklanan Uğur K.’nın evinin bahçesinde kazı çalışması yapıldığı bilgisi alındı.