Kayıp Eylül’de ipucu: Kanlı eldiven!

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Eylül, misafirlik için gittikleri Ankara’nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile oyun oynamak için evlerinden çıktı.
En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’den bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekibi tarafından havadan ve karadan yapılan arama çalışmasında küçük kızın izine rastlanılmadı.
Arama çalışmaları devam ederken, Yağlıkara ailesinin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi H.K. gözaltına alındı. Çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K.’nın evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, otomobilinin arka koltuklarının kısa süre önce yıkandığı belirlendi.
Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre; koltukta ve eldivende yapılan kriminal incelemede, alınan DNA örneğinin Eylül’ün babasından alınan örnekle örtüşmesi üzerine Uğur K. tutuklandı. Dün tutuklanan Uğur K.’nın evinin bahçesinde kazı çalışması yapıldığı bilgisi alındı.
Eylül’ün babası İbrahim Yağlıkara, Uğur K. ile kızının kaybolduğu günün sabahı telefonda görüştüğünü belirterek şunları söyledi: “İşleri zamanında teslim etmediği için Uğur’a zirai sulama işi vermedim. ‘İşi kime verdin?’ dedi, ‘Başka bir arkadaşa verdim’ dedim.
‘İyi’ dedi, kapattı. Cumadan çıktıktan sonra kızımın kaybolduğunu öğrendim.”
Kızının 6 gündür kayıp olduğunu ifade eden İbrahim Yağlıkara, “Yüreğimi yaktılar. Caniler kızımı geri getirsin” diye konuştu.
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