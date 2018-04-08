Arzu ve Özgür Eyiden çiftinin ilk bebeği Eylül, 35 günlük olunca nefes alamadığı ve beslenemediği için hastaneye kaldırıldı. Kalbin sürekli büyüyüp genişlediği, genetik ve kronik bir kalp hastalığı olan "Dilate Kardiyomiyopati" teşhisi konan bebek, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Eyiden, kızının yaşaması için bir kalbe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eylül 19 aylık olmasına rağmen 7 kilo 800 gram. Çok zayıf ama kalbi yaşıtlarına göre çok büyük. Kalp kapakçıkları da çok büyük. Sebebini bilmiyoruz ama kalp yetmezliği olduğunu biliyoruz. Doktorlar tek çarenin kalp nakli olduğunu, durumunun giderek kötüleştiğini, hayati riskin bulunduğunu söylüyorlar. Şimdi yoğun bakımda ama günde iki kez görebiliyoruz. Dün gördüğümde kalbi çok yorgundu. Daha fazla yorulmaması için uyutup oksijen veriyorlar. Kolunu kaldıracak hali bile yok. Burnundan besleniyor ve çok halsiz."

- "Yeter ki yaşasın..."

Eylül'ün yaşamasının kalp bulunmasına bağlı olduğunu belirten Eyiden, "Kızım kalp nakli olsun yeter ki... Biz de diğer anne ve çocukların yaşadığı gibi bir hayat kurarız, yeter ki yaşasın, kalbi atsın. Ben herkesten duyarlılık bekliyorum." diye konuştu.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi doktorları da "dilate kardiyomiyopati" tedavisi gören bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisini verdi.