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Minik Halil'in cansız bedeni bu halde bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken suda kaybolan 7 yaşındaki Halil Karaçam’ın cenazesi JAK tarafından olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta suda bulundu.

Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi’nde ikamet eden Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan 7 yaşındaki Halil Karaçam, 5 gün önce meydana gelen olayda suya düşen topunu almak isterken Kelkit Çayı’nda gözlerden kaybolmuştu.

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Kılıçkaya Barajı’nın kapaklarının kapatılması ile su seviyesi düşürülen Kelkit Çayı’nda Tokat AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerin yanı sıra Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de arama çalışmalarına devam ediyordu.

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Sabah saatlerinde arama tarama çalışmalarına devam eden JAK ekibi çocuğun suya düştüğü yerden 3 kilometre uzaklıkta su içinde çocuğun cesedine ulaştı. Halil'İn cenazesi sudan çıkartılarak ceset torbasına konuldu.

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Olay yerinde savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Reşadiye Halil Karaçam

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