HABER

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 00:32 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Hz.

Başbakan Binali Yıldırım, Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Bu esnada küçük bir çocuk, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam söylemesini istedi.
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’da başlayan kutlamalara katılan Başbakan Binali Yıldırım, etkinlik sonrasında AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik, Murat Demir ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile birlikte Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Buraya geldiği esnada yol kenarında bekleyen çocukları gören Başbakan Yıldırım, çocukların yanına giderek onlarla selamlaştı.
Çocukların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Başbakan Yıldırım, yanına gelen küçük bir kız çocuğunun kendisinden ricası olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımıza selam söyler misiniz? Kastamonu’ya geldiğinde kendisi, anneme tespih hediye etmişti. Oradan beni hatırlar” dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım da, “Aleykümselam” diyerek küçük çoğun selamını Cumhurbaşkanına ileteceğini söyledi.
Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, ardından Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin türbesine geçerek dua etti. Türbe çıkışında Başbakan Yıldırım, Kastamonu Havalimanından uçakla Ankara’ya geri döndü.
Öte yandan Başbakanın korumaları da, çocuklara oyuncak dağıttı.

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

1 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
2 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
3 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
4 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
5 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
6 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
7 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
8 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
9 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
10 / 10

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Minik hayranı, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Valilik açıkladı! İkinci bir emre kadar yasak

Valilik açıkladı! İkinci bir emre kadar yasak

Şans Topu sonuçları 21 Mart - Milli Piyango Şans Topu sonuçları: Bütün ikramiye tek kişiye!

Şans Topu sonuçları 21 Mart - Milli Piyango Şans Topu sonuçları: Bütün ikramiye tek kişiye!

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.